МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили две украинские роботизированные платформы, которые снабжали провизией и боеприпасами передовой опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцами 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы, что лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться и позволило подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации продвинутся вперед, заняв украинские укрепления", - сказано в сообщении.

Также бойцы Южной группировки уничтожили два пункта управления дронами в Северске и прилегающей к нему лесополосе. Обе цели были поражены огнем 152-мм и 122-мм орудий бригадной артиллерии.

Расчет БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника обнаружил замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения противника вблизи Константиновки. Эта цель была поражена расчетом БПЛА.