ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области, рассказал ТАСС командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Лебедь.

"Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать. В плен сдавались те, кто в основном сидят в окопах, до взвода [сдались]", - сказал командир.

Он добавил, что при сдаче в плен по украинским военнослужащим пыталась работать украинская артиллерия и FPV-дроны.

Также военный рассказал, что сдавшиеся в плен выдали позиции операторов БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиевка Днепропетровской области.