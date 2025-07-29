ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие вдвоем зачистили главный опорный пункт ВСУ в центре Малиевки в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС участник операции, помощник гранатометчика 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Кент.

"Мы примерно знали, кто там, сколько их. Заскочили через окно. Двое сидели просто у стола, мы их гранатами забросали. Дальше начался небольшой стрелковый бой. Остальных положили в стрелковом бою. Их было всего восемь человек", - сказал боец.

По словам бойца, укрепрайон был оборудован в здании местной администрации. К его штурму, как уточнил боец, готовились особенным образом, изучая расположение и особенности здания и фиксировали количество находящихся в нем людей, а также их расположение. "Они не знали, где мы находимся, откуда стреляем. В ответ вели хаотичную стрельбу", - добавил военнослужащий.

После зачистки здания военнослужащие водрузили российский флаг.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиевка Днепропетровской области.