ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Оборона ВСУ в селе Малиевка в Днепропетровской области рухнула из-за нехватки личного состава. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Хапра.

"Людей у них мало, они пытаются сдаться, выжить. Они не держат оборону, сдаются. Говорят, что лучше они сдадутся нам, чем их снова отправят в штурм, если выживут", - сказал командир.

Ранее командир штурмового отделения с позывным Лебедь рассказал ТАСС, что в Малиевке в плен сдался взвод солдат ВСУ.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиевка Днепропетровской области.