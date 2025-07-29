После удара машина оперативно покинула район, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Север" поразил украинский пункт управления дронами, технику и вооружение на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет РСЗО "Торнадо-С" получил новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на харьковском направлении сосредоточили в определенном месте пункт управления БПЛА, боевую технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своих сил", - сказано в сообщении.

После нанесения удара машина оперативно покинула район, чтобы не попасть под ответный огонь.