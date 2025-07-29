Командир Лебедь: ВСУ перебросили в Днепропетровскую область боеспособные силы

В частности, в селе Малиевка противник оказывал более ожесточенное сопротивление в сравнении с другими населенными пунктами, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило для обороны Днепропетровской области подготовленные и боеспособные соединения, рассказал ТАСС командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Восток" с позывным Лебедь.

"Для обороны Днепропетровской области противник перебросил более подготовленные и боеспособные силы, расчеты", - сказал командир.

Он подчеркнул, что, в частности, в селе Малиевка Днепропетровской области ВСУ оказывали более ожесточенное сопротивление в сравнении с другими населенными пунктами. Командир также подчеркнул, что в населенном пункте было большое количество огневых точек, подавлять которые помогала артиллерия.