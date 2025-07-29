29 июля, 07:01,
обновлено 29 июля, 07:03
Военная операция на Украине

Марочко: ВСУ бежали из Радьковки после ударов армии РФ

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
Сейчас ВС России зачищают местность у населенного пункта и ведут разминирование территорий, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Радьковке Харьковской области, остававшиеся в населенном пункте украинские солдаты бежали. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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"В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось уничтожить опорные пункты и укрепрайоны украинских боевиков в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении", - сказал он.

Марочко уточнил, что ВС РФ зачищают местность у Радьковки и ведут разминирование территорий. 

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