Марочко: ВСУ бежали из Радьковки после ударов армии РФ

Сейчас ВС России зачищают местность у населенного пункта и ведут разминирование территорий, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Радьковке Харьковской области, остававшиеся в населенном пункте украинские солдаты бежали. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось уничтожить опорные пункты и укрепрайоны украинских боевиков в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении", - сказал он.

Марочко уточнил, что ВС РФ зачищают местность у Радьковки и ведут разминирование территорий.