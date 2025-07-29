СОМБ: уничтожая христиан в ДР Конго, ИГ хочет дестабилизировать ситуацию

Директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что "целенаправленное нападение на беззащитных гражданских лиц, застигнутых врасплох в церкви, возмутительно и противоречит всем нормам в области прав человека"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Исламисты, связанные с ИГ (признано террористическим, запрещено в РФ), ставят целью дестабилизацию в ДР Конго, устраивая теракты против христиан. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее конголезская радиостанция Okapi сообщила, что боевики АДС убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке ДР Конго более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви. Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает радиостанция.

"Учитывая, что АДС - угандийская исламистская группировка, с 2019 года присоединившая к структурам "Исламского государства" (признано террористическим, запрещено в РФ - прим. ТАСС), очевидно, что атака в Команде была направлена конкретно против христиан. Эта резня в Команде знаменует собой новый поворот жестокой войны против христиан в Центральной Африке. Такое целенаправленное нападение на беззащитных гражданских лиц, застигнутых врасплох в церкви, возмутительно и противоречит всем нормам в области прав человека", - отметил собеседник агентства.

По его словам, теракт может рассматриваться как попытка дестабилизировать ситуацию с безопасностью, чтобы оказать давление на правительство ДР Конго, недавно подписавшее декларацию о прекращении огня с группировкой M23. "В настоящее время конголезские правительственные силы и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДР Конго, ведут активные поиски боевиков", - добавил Иванов.

"К сожалению, за последние годы боевики АДС неоднократно нападали на населенные пункты вдоль границы между ДР Конго и Угандой, расширив свою активность вглубь страны, вплоть до провинции Итури и города Гома. Число жертв исламистов исчисляется тысячами мирных жителей только на северо-востоке ДР Конго. Последнее крупномасштабное нападение, совершенное АДС, было в июле 2025 года. Боевики лишили жизни не менее 66 человек в провинции Итури", - заключил он.

Группировка АДС была создана в Уганде в 1995 году как сила, выступающая против правительства Уганды. Боевики обвинили правительство в преследовании мусульман и стали совершать регулярные нападения на христиан в ДР Конго и Уганде. С 2003 года боевики АДС базируются в восточных районах Конго. Уже два года вооруженные силы ДР Конго и Уганды проводят на конголезской территории совместные операции по ликвидации этой исламистской группировки.