Марочко: армия РФ окружают ВСУ у Шипиловки и Григоровки в ЛНР

Украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в этом районе, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, имея успех в Кременских лесах Луганской Народной Республики, начали брать в окружение группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную у Шипиловки и Григоровки. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы за последние двое суток существенно продвинулись в Кременских лесах и взяли под контроль около 10 га местности.

"Российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР. Следует отметить, что украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе, однако за ними идет настоящая охота со стороны украинских заградотрядов", - сказал он.