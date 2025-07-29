Все солдаты ВС Украины, находясь в плену у ВС РФ, "как один твердят, что ни за что не вернутся на фронт", подчеркнули в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена, пытают, избивают и ломают им жизнь для того, чтобы заставить их вернуться на фронт. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства подчеркнул, что все солдаты ВСУ, находясь в плену у ВС РФ, "как один твердят, что ни за что не вернутся на фронт".

"Только у Киева мнение другое на этот счет. Либо ты идешь опять в окоп, чтобы наверняка умереть, либо тебя объявляют дезертиром, изменником родины, пытают, избивают и ломают жизнь. И жесткой фильтрации подвергаются без исключения все вернувшиеся из плена, это первый из этапов возвращения пленного в окопы", - подчеркнули силовики.