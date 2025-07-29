На кадрах видно, как российские дроны поражают боевые бронированные машины, пикапы и автомобили, а также пункты временной дислокации и огневые позиции ВСУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожают боевые бронированные машины, средства связи и дроны ВСУ. Кадры работы опубликовало Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, элементов систем связи, огневых позиций, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российские дроны поражают боевые бронированные машины, пикапы и автомобили, а также пункты временной дислокации и огневые позиции ВСУ. Среди уничтоженных целей - спутниковые антенны, системы и вышки связи, а также антенны РЭБ. Помимо этого, на видео российские расчеты уничтожают гексакоптеры "Баба-яга", дроны Mavic и другие беспилотники.