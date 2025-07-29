Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВС Украины для высадки использовали четыре катера

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь", - сказал Сальдо.

По его словам, "противник успеха не имел [при попытке высадиться на Тендровской косе]. Понеся ощутимые потери, откатился обратно в сторону Одессы". С воздуха украинских военных прикрывали "Байрактары". "Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы", - сказал Сальдо.