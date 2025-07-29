Военная операция на Украине

Задачу выполнили подразделения группировок войск "Центр" и "Восток"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики <…>. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.