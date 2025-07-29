В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 425 человек

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 255 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 175 человек, от действий группировок "Запад" - более 230, "Юг" - до 155, "Центр" - до 425, на направлении "Восток" - более 200 и "Днепр" - свыше 70 военнослужащих соответственно.