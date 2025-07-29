Российские средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 236 дронов за сутки

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 389 беспилотных летательных аппаратов противника

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 375 танков и других боевых бронированных машин, 1 583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 855 единиц специальной военной автомобильной техники.