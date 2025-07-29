Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили военный аэродром ВСУ и центр подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.