Саперы провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск "Запад" уничтожили пикап с живой силой противника в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Саперы группировки войск "Запад" на одном из участков СВО в Харьковской области провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ.

"Противник, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовал движение по полевым дорогам. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа с живой силой противника на мине, затем его возгорание и окончательное уничтожение расчетом FPV-дрона группировки войск "Запад", - говорится в сообщении военного ведомства.