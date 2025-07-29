Особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника, отметили в военном ведомстве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео освобождения населенного пункта Темировка в Запорожской области военнослужащими группировки войск "Восток".

"В результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. В результате огневого воздействия артиллерии, мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли наши операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника", - сообщили в военном ведомстве.