Илья Кукарин захотел работать в СБУ, но не сумел пройти собеседование и уехал на заработки в Польшу и Германию, однако был депортирован обратно на Украину за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пленный офицер Национальной гвардии Украины Илья Кукарин рассказал, что его мобилизовали с шизофренией после того, как полиция обнаружила нарушения в постановке на воинский учет.

"Меня назначили на должность офицера организационно-планового отделения и подняли звание с младшего лейтенанта до лейтенанта. После этого положили в военный госпиталь, потому что у меня были трудности психологические типа шизофрении. В январе-феврале 2018 года меня отправили на принудительное лечение, но они меня не комиссовали. Выйдя из больничного, меня демобилизовали 26-27 декабря 2018 года. [После этого] хотел устроиться в СБУ в Павлограде", - рассказал Кукарин.

По его словам, он сам захотел работать в СБУ, но не сумел пройти собеседование и уехал на заработки в Польшу и Германию, однако был депортирован обратно на Украину за вождение в нетрезвом виде.

Также пленный рассказал, что до января работал на шахте, однако его уволили из-за конфликтов с руководством. "До 2025 года, января месяца, я устроился на шахту. Но там я проработал месяц. Поругался с начальником из-за того, что он посчитал меня неадекватным", - рассказал Кукарин.

Он добавил, что был вновь мобилизован после того, как в Киеве его остановил наряд полиции, который обнаружил нарушения в постановке на воинский учет.