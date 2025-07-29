Командование ВСУ покидает город, отметил он

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска берут Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) в клещи, за город идут тяжелые бои, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на фоне нехватки личного состава и бегства украинских командиров. Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно - они сбежали", - сказал Гагин.

Он отметил, что из бойцов, которые остались в городе, большинство ищут возможность покинуть линию боестолкновения. "Падение Константиновки - лишь вопрос времени, там все предрешено. Сами украинские военные говорят, что она обречена, и как только Константиновку возьмут, то российские войска получат выход на Славянск", - уточнил эксперт.

Ранее 29 июля телекомпания CNN со ссылкой на одного из командиров подразделений ВСУ в Константиновке сообщило, что украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава на линии фронта. Подкрепление, по словам военнослужащего, не поступало уже более восьми месяцев, а снабжение позиций на передовой осуществляется преимущественно с помощью беспилотников, которые очень уязвимы для российских БПЛА.