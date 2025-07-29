Кимаковский: освобождение Новоукраинки усилит давление на юг Красноармейска

Советник главы ДНР отметил, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Красноармейском

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Освобождение села Новоукраинка позволит российским войскам усилить огневое давление на южную часть Красноармейска (украинское название - Покровск), рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Новоукраинка расположена к югу от Красноармейска. Ее освобождение позволит нашим силам усилить давление на группировку ВСУ в южной части города", - сказал советник.

Он подчеркнул, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Красноармейском. "Южная часть Красноармейска вытянута, и если в город зайти с этой стороны, то под российским контролем окажутся оставшиеся ключевые магистрали, соединяющие Красноармейск с Димитровым, Родинским и Добропольем", - подытожил Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоукраинка в ДНР.