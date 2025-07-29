Российские военные делают это для дальнейшего освобождения города, уточнил глава военно-гражданской администрации Харьковской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска расширяют зону контроля над всей территорией близ Купянска Харьковской области для дальнейшего освобождения города. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Мы сейчас расширяем зону контроля над всей территорией для дальнейшего освобождения непосредственно самого города", - сказал Ганчев.

Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ практически полностью контролируют подступы к городу, не давая Вооруженным силам Украины проводить ротацию и подвозить боеприпасы.