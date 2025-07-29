Не стоит относиться к заявлению командира с позывными Василий как к неким откровениям, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Интервью командира 93-й механизированной бригады ВСУ с позывным Василий CNN могут оказаться частью информационной кампании по оправданию принудительной мобилизации на Украине. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в интервью CNN украинский военнослужащий заявил о том, что его подразделение уже восемь месяцев не получает пополнение. Так, по его словам, только старые кадры остались и хотят замены, но "замены никто не дает".

"Отметим, что не стоит относиться к словам Василия как к неким откровениям. Учитывая издание, которое опубликовало это интервью, это может быть частью информационной кампании по оправданию силовой мобилизации на Украине", - указал собеседник агентства.