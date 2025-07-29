Военные Вооруженных сил Украины участвуют в "мясных контратаках" противника, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Подразделения 71-й егерской бригады ВСУ были выведены из Варачино Сумской области не на восстановление, а переброшены под Волчанск для участия в "мясных штурмах". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении подразделения 71-й егерской бригады, частично бежавшие из Варачино Сумской области, были выведены не на восстановление боеспособности, а переброшены под Волчанск, где сегодня участвуют в "мясных контратаках" противника", - указал собеседник.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что в боях за Варачино ВСУ потеряли подразделения элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ. До этого сообщалось, что 71-я отдельная егерская бригада в Сумской области понесла массовые потери, часть подразделений выведены на доукомплектование. При этом, пытаясь привлечь внимание к ситуации в бригаде, родственники пропавших без вести военных провели акцию протеста в Житомире. Кроме того, командование прикомандировало к 71-й бригаде выживших в Сумской области солдат из 15-й отдельной механизированной бригады и использует их как пушечное мясо, отмечали в силовых структурах.