Как итог 57-я омпбр оказалась одной из самых обеспеченных в Вооруженных силах Украины, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вскрытые коррупционные схемы в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ остановили поставки припасов ее подразделениям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что 57-я омпбр окончательно вошла в состав 16-го армейского корпуса ВСУ, его командование приняло решение провести инвентаризацию имущества, поставленного в том числе экс-президентом Украины Петром Порошенко. По словам собеседника агентства, Порошенко лишь на бумагах передавал имущество 57-й бригаде - оно ставилось на баланс, но не списывалось на боевые потери.

"Как итог 57-я омпбр оказалась одной из самых обеспеченных в ВСУ, но лишь на бумагах. Вскрытые многочисленные коррупционные схемы приостановили централизованные поставки припасов подразделениям 57-й бригады под Волчанск. В настоящее время идет традиционный "украинский торг", - подчеркнул собеседник агентства.