ТАСС: военные батальона ВСУ сообщают о нехватке лекарств

В российских силовых структурах обратили внимание, что во многих украинских подразделениях также отмечаются перебои с выплатой денежного довольствия

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 83-го батальона 105-й отдельной бригады тероборны ВСУ жалуются на нехватку медикаментов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 83-го батальона 105 ОБР ТерО сообщают о банальной нехватке медикаментов и просят волонтеров закупить часть лекарственных препаратов. Характерно, что 105 ОБР ТерО не принимает активного участия в боевых действиях. Волонтерские сборы могут быть как обычной мошеннической схемой, так и реально отражать ситуацию в бригаде", - сказал собеседник.

Он обратил внимание, что во многих украинских подразделениях отмечаются перебои с выплатой денежного довольствия, и у военнослужащих нет денег на приобретение даже жаропонижающих.

Ранее в силовых структурах рассказали ТАСС, что более 15% военнослужащих 83-го батальона 105-й отдельной бригады теробороны не способны выполнять боевые задачи из-за заболеваний.