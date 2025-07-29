Губернатор добавил, что заявления ВСУ о создании на линии соприкосновения укреплений не соответствуют действительности

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска применяют до 250 FPV-дронов в сутки только в районе оккупированного Вооруженными силами Украины Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Только в районе Херсона работает до 250 ударных FPV-дронов в сутки. Добавьте сюда авиацию, артиллерию и нашу новую тактику тотальной огневой плотности. Итог - каждый украинский шаг вперед превращается в билет в один конец", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что заявления ВСУ о создании на линии соприкосновения укреплений не соответствуют действительности. "Враг даже голову поднять не может, не получив по ней точный привет с воздуха. Все, как любит командование ВСУ: эффектно, бесполезно и с гарантией потерь", - отметил губернатор.