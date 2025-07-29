В Минобороны подчеркнули, что мужественные и профессиональные действия рядового Тимофея Антоненко позволили спасти жизнь раненому товарищу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рядовой Тимофей Антоненко при выполнении боевой задачи в составе группы эвакуации под ударами артиллерии противника на мотоцикле вывез раненого солдата с поля боя и сбил ударный дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Рядовой Тимофей Антоненко, используя мотоцикл, незамедлительно выдвинулся к раненному товарищу. Рискуя собственной жизнью под непрекращающимся артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов противника, Тимофей добрался до раненого и приступил к оказанию первой медицинской помощи. Во время оказания первой медицинской помощи <…> заметил дрон противника, стремительно приближавшийся к ним. Используя штатное стрелковое оружие, <…> метким огнем уничтожил его в воздухе", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что мужественные и профессиональные действия Тимофея позволили спасти жизнь раненому российскому военнослужащему.

В ведомстве также рассказали о ефрейторе Игоре Сигитове, который в ходе выполнения задач в составе гранатометной группы уничтожил огневую точку противника и позволил российским войскам захватить новую позицию. "Продвижению российских штурмовых групп мешала огневая позиция вражеского крупнокалиберного пулемета. Быстро оценив обстановку, Игорь подобрал наиболее выгодную позицию для АГС, оперативно произвел наводку и прицельным огнем поразил вражескую огневую точку, что позволило нашим штурмовым группам подобраться к позициям противника без потерь и выбить его с них", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что мужественные действия Игоря позволили российским войскам захватить позиции противника и закрепиться на них