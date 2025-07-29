ТАСС: в Херсонской и Запорожской областях люди объединяются для борьбы с ТЦК

По словам собеседника, территориальные центры комплектования в последнее время сбавили темпы насильной мобилизации населения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Население подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей формируют гражданские союзы по противодействию местным территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать - прим. ТАСС) отдельных граждан", - рассказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в последнее время сотрудники ТЦК сбавили темпы по поиску и насильной мобилизации населения. Это, по мнению собеседника, прежде всего связано с угрозой ударов по зданиям центра.

"Что касается преступлений [при мобилизации населения], то тут полный набор - насилие, превышение полномочий, коррупция", - добавили в силовых структурах.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры неоднократно сообщал о преступной и насильственной деятельности сотрудников ТЦК по отношению к мирному населению. Так, представители Полтавского центра комплектования отвозят мобилизованных в неизвестном для них направлении, а сотрудники Сумского и Черкасского отделений заставляли людей продавать земельные участки за бесценок. Кроме того, недавно сотрудники Харьковского ТЦК совместно с представителями полиции избили 80-летних стариков, пытавшихся спасти сына с диагнозом детский церебральный паралич от отправки на фронт.