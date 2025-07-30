Как рассказали в конструкторском бюро, он позволяет бойцам на линии боевого соприкосновения существенно экономить на установке дополнительного оборудования

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали дрон-тяжеловес "МиС-150" для снабжения и сброса боеприпасов, который является новым аналогом украинской "Бабы-яги". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "МиС".

"МиС-150" отличается повышенной грузоподъемностью - до 15 кг. В настоящее время продолжаются летные испытания аппарата. Планируемая дальность работы - 12 км, то есть это уже полноценный аналог украинской "Бабы-яги" - с такими же характеристиками и дальностью. Кроме того, новый дрон оборудован системой "Поводырь", позволяющей уводить технику из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы", - отметили в бюро.

По словам официального представителя организации, опыт эксплуатации предыдущей версии аппарата "МиС-35", показал, что 70% вылетов аппарата на линии фронта носят гуманитарный характер. "Поэтому предварительно "МиС-150" предназначался для ударных функций - транспортировки и сброса популярного и типичного для "Бабы-яги" заряда ТМ-62, но также дрон предназначен для доставки гуманитарных грузов", - рассказали в организации.

Новый аппарат-тяжеловес позволяет бойцам на линии боевого соприкосновения существенно экономить на установке дополнительного оборудования. "Военнослужащие могут приобрести "МиС-150" просто как летающую платформу с аккумулятором, а дальше благодаря внешним разъемам подключить все необходимое оборудование, которое лежит на складах, в том числе трофейное. Таким образом экономится колоссальное количество денег, а бойцы получают рабочую альтернативу "Бабе-яге", - уточнили в конструкторском бюро.