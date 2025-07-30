ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ, освободив 29 июля населенный пункт Темировка Запорожской области, продвигаются вдоль административной границы России к Новогригоровке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Темировки наши войска движутся вдоль административной границы на запад по направлению населенного пункта Новогригоровка. В целом это можно уже называть освобождением Запорожской области от украинских боевиков", - сказал он.

Военный эксперт отметил: основная задача армии РФ в продвижении на запорожском направлении - перерезание логистических путей снабжения украинских войск. "Но нашим ребятам еще нужно проделать огромнейшую работу. Прежде всего, нужно подобраться к населенному пункту Доброполье Запорожской области. Там вот как раз и есть логистический центр, который полностью перережет все снабжение в районе Гуляйполя", - уточнил собеседник агентства.

Об освобождении Темировки в Минобороны РФ заявили 29 июля. Ранее Марочко сообщал ТАСС, что со взятием Темировки порядка 5 км административной границы РФ перешли под контроль российской армии.