Это связано с нехваткой украинских военнослужащих, отметил политический эксперт из ДНР

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области оставляют укрепления и даже населенные пункты, чтобы сохранить себе жизнь на фоне кризиса личного состава. Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Дефицит личного состава - самое страшное, что может быть в армии. Если брать общую картину за последние две-три недели, то есть некоторые укрепрайоны (на донецком направлении - прим. ТАСС), особенно в Днепропетровской области, которые противник оставляет, практически не защищая. Тот личный состав, который есть в наличии, не рассчитан на защиту протяженного участка фронта и такого укрепрайона. Из-за кризиса личного состава им приходится оставлять населенные пункты и укрепрайоны, чтобы сохранить себе жизнь", - сказал Гагин.

Он уточнил, что ВСУ отступают по всему фронту в ДНР, стараясь замедлить продвижение ВС РФ при помощи малых групп солдат и минных полей. "Военнослужащие ВСУ при этом пишут своим семьям, что хотят просто выжить и вернуться домой, не оставаться умирать в этом укрепе", - отметил собеседник агентства.

Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на одного из командиров подразделений ВСУ в Константиновке сообщило, что украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава на линии фронта. Подкрепления, по словам военнослужащего, не поступало уже более восьми месяцев, а снабжение позиций на передовой осуществляется преимущественно с помощью беспилотников, которые очень уязвимы для российских БПЛА.