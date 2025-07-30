Военные также смогли завести в населенный пункт бронетехнику

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Российские войска два дня накапливали группировку в занятом ВСУ Новоторецком в ДНР. Как рассказал ТАСС штурмовик 1-й Славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктор Васильев, российские бойцы незаметно для противника заходили в населенный пункт по два-три человека.

"Мы заходили тайно, накапливались. По двоечкам, по троечкам. Нас не заметили. Мы накапливались два дня, накопили довольно большую группировку", - сказал штурмовик.

Вместе с личным составом ВС РФ также смогли завести в населенный пункт бронетехнику. "О том, что мы внутри населенника, они догадались только после того, как мы начали стрелять", - подытожил военнослужащий.

22 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.