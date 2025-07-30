Штурмовик добавил, что под давлением российских войск на этом участке фронта украинские солдаты бегут с позиций или сдаются

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Российские штурмовики "идут катком" по ВСУ у Димитрова в ДНР. Как рассказал ТАСС штурмовик 1-й Славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Роман Ялушкевич, интенсивность продвижения ВС РФ в районе Димитрова очень высокая.

"На подступах к Мирнограду (Димитров - прим. ТАСС) мы сейчас очень плотно работаем. Слушаем эфиры, и слышишь, как парни работают, очень плотно. Мы как бы сметаем там их [ВСУ] катком", - сказал штурмовик.

Он добавил, что под давлением российских войск на этом участке фронта ВСУ бегут с позиций или сдаются.