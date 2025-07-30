Как указал военный эксперт, это осложняет положение ВСУ на этом участке, поскольку у противника не хватает сил и средств

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Российские подразделения наступают под Волчанском Харьковской области на фронте шириной порядка 20 км. Это осложняет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке, поскольку у противника не хватает сил и средств. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВС РФ уничтожили опорный пункт противника у Тихого и продвинулись в лесу по направлению Волчанских Хуторов. Параллельно с этим за несколько последних суток российские бойцы продвинулись в Волчанске и улучшили положение в районе Старицы.

"В целом на данном участке ВС РФ действуют на фронте шириной порядка 20 км, что очень осложняет ситуацию украинским боевикам из-за ограниченного ресурса в живой силе, вооружении и военной технике", - сказал Марочко.