ТАСС: ВСУ меняют статус пленных на "пропал без вести" для снижения выплат

В российских силовых структурах уточнили, что на это жалуются семьи военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ для уменьшения размера выплат родным меняет статус пленных на "пропал без вести" после публикаций российскими ресурсами подтверждений о пленении.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на "пропал без вести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это связано с попыткой командования снизить объем и размер выплат.