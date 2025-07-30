Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами дронов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ в ЛНР, поразив районы сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что артиллеристы выдвинулись на боевую позицию после получения данных от операторов разведывательных беспилотников о местонахождении значительного скопления живой силы противника. Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели полные залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дальности более 10 км. Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами дронов.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи расчеты покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника.

В ведомстве пояснили, что такой алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей.