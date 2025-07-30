Противник использовал дистанционное минирование дорог

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Саперы штурмового отряда группировки войск "Север" разминировали логистические пути от взрывчаток ВСУ по линии боевого соприкосновения на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Инженерно-саперные дозоры 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" разминировали логистические пути на линии боевого соприкосновения от взрывоопасных предметов после дистанционного минирования дронами ВСУ", - сказали в ведомстве.

Противник использовал дистанционное минирование дорог. В частности, с помощью тяжелых коптеров ВСУ забросили взрывные устройства на логистические пути и тропы на линии боевого соприкосновения.

В министерстве отметили, что расчистка троп и дорог от дистанционного минирования противника - одна из важнейших задач саперов, действующих вблизи с линией боевого соприкосновения. По ним проходит в том числе обеспечение военнослужащих необходимыми боеприпасами, продовольствием и материальными средствами.