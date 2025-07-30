Киев в этой попытке потерял убитыми и ранеными, предварительно, около 25 человек, сообщил ТАСС военный эксперт

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) под покровом ночи попыталась отбить участок трассы между населенными пунктами Кармазиновка и Нововодяное в Луганской Народной Республике, однако была разбита ударами российских подразделений. Киев потерял убитыми и ранеными, предварительно, около 25 человек, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, средствами усиленного взвода украинская ДРГ форсировала реку Жеребец и попыталась выйти на участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным, взяв ее под контроль

"Замысел противника был своевременно раскрыт - по диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия, нанесен ряд комбинированных ударов. Понеся потери, вооруженные формирования Украины отступили на занимаемые рубежи, преодолев при этом пешим порядком зоны активных боевых действий более 1,5 км. По предварительной оценке, в ходе данной авантюры противник потерял около 25 человек убитыми и ранеными", - сказал он.