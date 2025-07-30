По словам штурмовика первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктора Васильева, среди иностранных контрактников были и женщины-снайперы

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Наемники и наемницы-снайперы минимум из четырех стран НАТО воевали на стороне ВСУ в населенном пункте Новоторецкое в ДНР, рассказал ТАСС штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктор Васильев.

"Мы шевроны находили, перехваты были. Американские шевроны находили, находили польские шевроны, чешские шевроны находили, из Африки находили шевроны, находили из Австралии шевроны", - сказал штурмовик.

В свою очередь, как уточнил в беседе с ТАСС штурмовик Дмитрий Калуги, в ходе боев за населенный пункт штурмовики также столкнулись с иностранным наемницами. В основном, как уточнил военнослужащий, речь идет о женщинах-снайперах. "Снайперши-девушки наемницы были. Видели их лодки и то, что осталось", - добавил штурмовик.

В Минобороны РФ 22 июля сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.