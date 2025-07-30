Боец Васильев: первыми из Новоторецкого в ДНР сбежали боевики РДК

Штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" отметил, что спасались бегством как в пешем порядке, так и на технике, а также на мотоциклах

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) принимали участие в боях за село Новоторецкое в ДНР. Об этом рассказал ТАСС штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктор Васильев.

"Русский добровольческий корпус" был. Это те парни, даже не могу их парнями называть, которые переметнулись на сторону украинской власти. Ну, они бежали оттуда. РДК бежали одними из первых из Новоторецкого. Мы по птичке это видели. Нам говорили, мол, пацаны, РДК выходят, убегают даже", - сказал штурмовик.

Он уточнил, что боевики спасались бегством как в пешем порядке, так и на технике, а также на мотоциклах. "Кто-то без броника, кто-то в гражданской одежде выбегал. На всем, на чем можно, выбегали они оттуда. На гражданских машинах, на мопедах, на еще чем-то. Не умеют они воевать, не умеют", - подытожил боец.

22 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.