На зачистку Новоторецкого в ДНР у ВС РФ ушло восемь часов

Штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктор Васильев отметил, что перед штурмом ВС РФ провели массированную артподготовку

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Зачистка от ВСУ села Новоторецкое в ДНР заняла порядка восьми часов, рассказал ТАСС штурмовик первой славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Виктор Васильев.

"С начала штурма прошло часов семь-восемь, и все, взяли", - сказал штурмовик.

Он добавил, что перед началом штурмовых действий ВС РФ провели массированную артподготовку. "Мы все эти опорники разобрали, чтобы им прятаться негде было. А потом уже зашли", - подытожил боец.

В Минобороны РФ 22 июля сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.