ВСУ отступают с позиций под Красноармейском

Штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Дмитрий Калугин отметил, что противники оставляют оружие и боеприпасы

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Украинские войска отступают с позиций в окрестностях Красноармейска, рассказал ТАСС штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск "Центр" Дмитрий Калугин.

"На Покровск (Красноармейск) идем. Направление сложное, но мы продвигаемся вперед-вперед. Противник отступает. Под нашим натиском тоже они бросают закрепы", - сказал штурмовик.

Кроме того, ВСУ оставляют оружие и боеприпасы.

В Минобороны РФ 22 июля сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" села Новоторецкое в ДНР.