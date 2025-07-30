В Минобороны России уточнили, что атака велась двумя ракетами комплекса "Искандер"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 человек в результате ракетного удара по лагерю 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что удар был нанесен двумя ракетами комплекса "Искандер". Там также опубликовали соответствующее видео.