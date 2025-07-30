Уничтожены также две управляемые авиабомбы противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 2 управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 384 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы специальной военной автомобильной техники.