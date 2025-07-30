Противник также потерял семь бронемашин, восемь артиллерийских орудий и одну реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 310 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, "Запада" - более 245, Южной группировки - до 200, "Центра" - до 410, "Востока" - более 210, "Днепра" - до 55 военнослужащих. Также противник потерял семь бронемашин, восемь артиллерийских орудий и реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства.