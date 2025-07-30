После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Модернизированный боевой вертолет Ка-52М уничтожил авиаракетами в лесистой местности личный состав подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". По докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.