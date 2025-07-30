Батальон перебросили в Харьковскую область, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Батальон "Сибирь" ВСУ, переброшенный в Харьковскую область, вероятнее всего, является подразделением Главного управления разведки МО Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Батальон "Сибирь" (якобы состоящий из граждан России, воюющих на стороне ВСУ) опубликовал видеоролик, согласно которому подразделение также действует на севере Харьковской области. Высока вероятность, что под легендой о военнослужащих с российским гражданством были переброшены подразделения ГУР", - сказал собеседник агентства.