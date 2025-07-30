Кроме того, благодаря бойцу и его подчиненным удалось захватить опорный пункт противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Скрытная атака боевой тройки старшего лейтенанта Дмитрия Лукьянова вынудила украинского стрелка сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказали в Минобороны России.

Штурмовая группа Лукьянова выполняла задачу по взятию опорного пункта украинских боевиков. Противник оказывал подразделению ожесточенное сопротивление огнем из гранатомета.

"Дмитрий, лично руководя боевой тройкой, принял решение обойти опорный пункт с фланга. Скрытно продвигаясь по лесополосе, Дмитрий Лукьянов вместе с подчиненными сумел незаметно подобраться к гранатометному расчету боевиков. Прицельным выстрелом из штатного оружия старший лейтенант Лукьянов уничтожил вражеского гранатометчика после чего первым ворвался в опорный пункт противника. Застигнутый врасплох дерзкой атакой российских штурмовиков, вражеский стрелок, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен", - сказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, без поддержки гранатометного расчета противнику пришлось отступить. В министерстве подчеркнули, что действия старшего лейтенанта непосредственно поспособствовали бегству врага и овладению российскими войсками опорного пункта.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге командира группы БПЛА отряда БАРС-2 Павла Аржакова. Он выполнял задачу по вскрытию позиций противника на участке наступления российских подразделений. "В ходе ведения разведки Павел обнаружил вражеский танк и блиндаж с личным составом противника. Оценив ситуацию, Павел Аржаков дал команду своим подчиненным атаковать вскрытые вражеские объекты FPV-дронами, а сам осуществлял контроль поражения целей", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что действия Аржакова и его подчиненных привели к ликвидации танка противника, а также к уничтожению блиндажа вместе с находившимися там украинскими боевиками.