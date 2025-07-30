Бойцы ВС РФ дождались, пока ВСУ подготовят гексакоптер к взлету, и при помощи дронов нанесли удар по нему, а также самому укрытию вражеского расчета

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск в районе города Константиновка в ДНР уничтожили украинский гексакоптер типа "Баба-яга" вместе с операторами противника. Об этом сообщили в группировке, также предоставив кадры объективного контроля.

"В районе н. п. Константиновка в ходе разведки был выявлен и поражен квадроцикл противника. Продолжая изучать местность вокруг уничтоженного вражеского транспорта, разведчиками был обнаружен пункт управления вражескими БПЛА", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские бойцы дождались, пока ВСУ подготовят гексакоптер к взлету, и при помощи дронов нанесли удар по нему, а также самому укрытию вражеского расчета.